Diyanet İşleri Başkanlığı ile Özbekistan Müslümanları İdaresi Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Özbekistan Müslümanları İdaresi arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Özbekistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere Taşkent'te bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Özbekistan Müslümanları İdaresi Başkanı Nuriddin Halıknazar, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Özbekistan Müslümanları İdaresi arasında işbirliğine dair mutabakat zaptına imza attı.

İmza töreninin ardından mutabakat zaptına ilişkin konuşan Erbaş, bu belgenin diyanet hizmetleri, din hizmetleri, eğitim, din eğitimi ve benzeri konularda her iki ülke dini idareleri arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çok önemli kararları içerdiğini kaydetti.

Erbaş "Biz tecrübelerimizi paylaşma ve güçlerimizi birleştirme noktasında ne kadar çok çalışır ve beraber olursak o kadar hayırlı hizmetler ve işler yapmış oluruz. Özellikle ilmi faaliyetler, bilgi, hikmet, ilim, irfan konusunda doğru, dini bilgiye dayalı din eğitimi noktasında ne kadar çok tecrübe paylaşımı, işbirliği yaparsak, her iki ülkemiz ve milletimiz için çok güzel kazanımlar elde etmiş oluruz." dedi.

???????Başkan Erbaş, imzalanan mutabakat zaptının hayırlara vesile olmasını diledi.

Özbekistan Müslümanları İdaresi Başkanı Halıknazar da Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliğini öngören mutabakat zaptının imzalanmasının taraflar arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını ifade ederek, mutabakat zaptının hayırlı olması temennisinde bulundu.