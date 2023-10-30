Diyanet İşleri Başkanlığı Filistin ve Gazze Konulu Uluslararası Toplantı Düzenledi
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DİYANET İşleri Başkanlığı, 92 ülkeden 131 katılımcıyla 'Filistin ve Gazze' konulu uluslararası toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistinlilerin topyekun bir soykırıma maruz bırakıldığını söyledi.
Filistin ve Gazze Konulu Uluslararası Dünya Müslüman Dini Liderler Acil Gazze Çevrimiçi Toplantısı Sonuç Bildirgesi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika