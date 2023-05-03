Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgisayar Mühendislerini Sözlü Sınavla Seçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuda mülakatı kaldıracağı vaadine rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 bilgisayar mühendisini KPSS puanı en yüksek 60 kişi arasından sözlü sınavla seçeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracakları vaadinde bulundu, ancak Diyanet İşleri Başkanlığı işe alacağı 20 bilgisayar mühendisini, başvuranlar içinde KPSS puanı en yüksek 60 kişi arasından "sözlü sınav" ile seçeceğini açıkladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından KPSS'den yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenmeye son vereceğini, mülakatı kaldıracaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim beyannamesinde kamuda işe alımlarla ilgili mülakatın kaldırılacağını belirterek işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatsız bir şekilde, gençlerin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacaklarını vaat etmişti.

Diyanet İşler Başkanlığı ise teknik hizmet sınıfından mühendis kadrosuna toplamda 20 kişi için açtığı iş ilanında, KPSS'den en yüksek puan alan toplam 60 kişi arasından atanacak 20 kişiyi "mülakat" ile değil ama "sözlü sınav" ile seçeceğini açıkladı.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarından mezun olan 18 kişi; Adli Bilişim Mühendisliği lisans programından mezun 2 kişi Diyanet'te işe alınacak.