Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınav sonucuna göre 40 ilçe müftüsü atayacak. Adaylar tercih işlemlerini belirtilen adreste yapmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınav sonucuna göre 40 ilçe müftüsü atayacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, adayların yarın saat 23.55'e kadar tercih işlemlerini "https://dibbys.diyanet.gov.tr" adresinde yer alan "sınav işlemleri" menüsünden yapmaları gerekiyor.

Atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.