Diyanet İşleri Başkanı Gazze'ye Yardım Ulaştırıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazze halkına acil insani yardım ulaştırmayı sürdürdüklerini belirtti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze halkına destek verdiklerini belirterek, "İsrail'in saldırıları altında hayat mücadelesi veren mazlum Gazze halkının yanındayız. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 'Özgür Filistin'in yanındayız' diyerek İsrail'in saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazze halkına acil insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.