Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına tepki gösterdi

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Kudüs'te başta harim-i ismetimiz Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlarımıza yönelik devam eden bu tahrikkar eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez' dedi.

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kudüs'te başta harim-i ismetimiz Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlarımıza yönelik devam eden bu tahrikkar eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail polisinin korumasındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik bulduğu her fırsatta güvenlik güçleri eşliğinde baskınlar düzenleyen İsrail, bu defa kendi dini bayramlarını bahane ederek Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve tarihi statükosunu bir kere daha ihlal etmiştir. Kudüs'te başta harim-i ismetimiz Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlarımıza yönelik devam eden bu tahrikkar eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez. Yapılan saldırıyı şiddetle tel'in ediyorum." - ANKARA