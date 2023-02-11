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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Deprem bölgesinde ibadet ruhuyla çalışan 15 bin hocamıza kolaylık diliyorum"

Politika Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Deprem bölgesinde ibadet ruhuyla çalışan 15 bin hocamıza kolaylık diliyorum'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Deprem bölgesinde ibadet ruhuyla çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı mensubu 15 bin hocamıza kolaylık diliyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Deprem bölgesinde ibadet ruhuyla çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı mensubu 15 bin hocamıza kolaylık diliyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede görev alan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) mensubu personele kolaylıklar diledi.

Erbaş, depremin ilk anından itibaren deprem mağduru vatandaşların yardımına koşan Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV mensuplarıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Deprem bölgesinde cenaze defin hizmetleri, arama kurtarma çalışmaları, mobil mutfak ve insani yardım faaliyetleri kapsamında ibadet ruhuyla çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı mensubu 15 bin hocamıza kolaylık diliyorum. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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