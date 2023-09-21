Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İlahiyat Programı'ndan mezun olan gençlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İlahiyat Programı'ndan mezun olan 400 civarında gençle dünyanın farklı bölgelerinde din-i mübin-i İslam'ın hayat veren mesajını insanlıkla buluşturuyor olmanın kıvancını yaşadıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce çevrim içi düzenlenen "Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) Lisansüstü Öğrencileri Buluşması" programına katıldı.

Toplantıda konuşan Erbaş, Başkanlığın UİP'teki öncelikli hedefinin bu programdan mezun olan gençlerin geldikleri ülkelerde din hizmeti vermeleri olduğunu anlattı.

Uluslararası İlahiyat Programı'nın şimdiye kadar 1000'in üzerinde mezun verdiğini aktaran Erbaş, "Halen 500'e yakın öğrencimiz UİP programında eğitimine devam etmektedir. Bu programdan mezun olan 400 civarında gencimizle dünyanın farklı bölgelerinde din-i mübin-i İslam'ın hayat veren mesajını insanlıkla buluşturuyor olmanın kıvancını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bütün insanlığa iyilik eli uzatan bir inancın müntesipleriyiz"

Erbaş, UİP öğrencilerinin, İslam'ın rahmet mesajını, aydınlık yolunu, bilgi ve hikmet boyutunu öğrenerek dünyaya anlatma görevinin bulunduğunu bildirdi.

Gençlere, içinde oldukları toplumu mutlaka iyi tanımaları tavsiyesinde bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Toplumun çekirdeği olan aileyle, toplumun umudu olan gençlikle ilgili çalışmalarda yer almalısınız. İçinde yaşadığınız toplumun bugünü ve yarınlarına dair söyleyecek sözünüz olmalı. Bulunduğunuz tüm ortamlarda 'iyiliği emretmek, kötülükten menetmek' düsturunca iyiliği hakim kılmak için mücadele etmelisiniz. Bu ideal, inancımızın ve ecdadımızın bizlere bıraktığı kıymetli bir emanettir. Bu emanet, bu ulvi vazife, elbette bütün ağırlığıyla hepimizin omuzlarındadır. Zira bizler, yeryüzünde adaleti, merhameti, iyiliği egemen kılmayı amaç edinen bir medeniyetin mensuplarıyız. Din, dil, ırk ve asabiyet gözetmeksizin bütün insanlığa iyilik eli uzatan bir inancın müntesipleriyiz."

Erbaş, İslamiyet'in özellikle Batı dünyasında zorlu bir dönemden geçmekte olduğuna işaret etti.

İslam düşmanlığına çözüm olarak, bu karşıtlığın yükselişte olduğu bölgelerde İslam'ın evrensel hakikatlerinin insanlığa tanıtılması noktasında kendilerine büyük görev düştüğünü vurgulayan Erbaş, söz konusu toplumlarda ön yargıyı, korku ve endişeyi gidermek, oluşturulan gerilim ortamını sağlıklı bir iletişimle aşmak için planlı ve etkin çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.