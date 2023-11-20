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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Terörist İsrail, Gazze'de çocukların canına kıymaya devam ediyor

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Politika Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Terörist İsrail, Gazze'de çocukların canına kıymaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Terörist İsrail, Gazze'de çocukların canına kıymaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Filistinli bebekler gün yüzü görmeden ölümle tanışıyor. Terörist İsrail, Gazze'de çocukların canına kıymaya devam ediyor. Onların hayallerini, okullarını, evlerini ve tedavi gördükleri hastanelerini bombalıyor, açlık ve susuzluğa maruz bırakıyor. Çocukların gerçek manada haklarına kavuştuğu, doyasıya mutlu olduğu bir dünyayı inşa edebilmek ve yaşamak duasıyla." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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