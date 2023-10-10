Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan Ulema Meclisi Başkanı ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan Ulema Meclisi Başkanı Hafız Muhammed Tahir Mahmud Eşrefi ile görüştü.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Eşrefi'ye teşekkür etti.

Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın yaşadığı acıyı diğer bir Müslümanın hissedeceğini ifade eden Erbaş, "Dünyanın neresinde bir Müslümanın başına herhangi bir sıkıntı gelirse Pakistan'da, Filistin'de, Keşmir'de, Suriye'de, dünyanın neresinde olursa olsun onu kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da bir camide Mevlid Kandili için toplanan cemaate yönelik yapılan terör saldırısı nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Erbaş, terör olaylarına karşı birlikte hareket etmenin ve tedbir almanın önemine işaret etti.

Başkan Erbaş, Türkiye ve Pakistan'ın uzun yıllardan beri her zaman birbirini destekleyen, birbirine kardeşçe yaklaşan iki devlet olduğunu kaydetti.

İki ülkenin diyanet hizmetleri açısından işbirliği içerisinde çalışmalar yapmasının önemli olduğunu belirten Erbaş, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliği çalışmaları hep devam edecektir inşallah." diye konuştu.

Bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakistan Ulema Meclisi Başkanı Hafız Muhammed Tahir Mahmud Eşrefi, Ankara'da yaşanan terör saldırısı için tekrar geçmiş olsun dileklerini Erbaş'a iletti.