Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aksa Muhafızları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Kudüs ve Filistin için birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Erbaş, İslam dünyasını birleştirecek çalışmalara hız verilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kudüs ve Filistin için birlik çağrısı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kudüs bilincini güçlendirmeli ve İslam dünyasını birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Yüreklerimizi ve dualarımızı birleştirdiğimiz gibi gücümüzü ve imkanlarımızı da Filistin ve Kudüs için birleştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Aksa Emanetçileri Derneğince Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek amacıyla İstanbul'da düzenlenen, 30 ülkeden 350'ye yakın İslam aliminin katıldığı "1. Uluslararası Aksa Muhafızları Konferansı"nın açılışında konuştu.

"Büyük bir mana, asil bir dert ve yüce bir gaye" etrafında bir araya geldiklerini belirterek, Kudüs meselesine karşı gösterdikleri hassasiyet için katılımcılara teşekkür eden Erbaş, "Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'de yaşananlar, kendisini dünyanın efendisi zanneden zalim bir terör devletinin insanlık için nasıl bir musibete dönüştüğünü bizlere gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de bütün insani değerleri ayaklar altına alan İsrail'in, işlediği cinayetlerle hukuku, ahlakı ve tüm insanlığın huzurunu katlettiğini belirten Erbaş, zulüm ve haksızlık karşısında ortak bir bilinç ve hareket kabiliyeti geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"İslam dünyasını birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz"

Kudüs ve Gazze'nin "vahdete" çağırdığını ve her alanda birlikte çalışmaya davet ettiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu sebeple Kudüs bilincini güçlendirmeli ve İslam dünyasını birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Yüreklerimizi ve dualarımızı birleştirdiğimiz gibi gücümüzü ve imkanlarımızı da Filistin ve Kudüs için birleştirmeliyiz. Ortak bir tavır ve kararlılıkla bir an önce harekete geçmeliyiz. Açıkçası, bütün bu trajedilere son vermek ve sıkıntıları bertaraf etmek için Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinden başka bir çıkar yol bulunmamaktadır.

İnanıyorum ki vahdet şuuruyla birbirimize kenetlendiğimiz gün, başta Kudüs olmak üzere ümmet coğrafyamızın asırlardır beklediği huzur ve barış kendiliğinden gelecek, İslam'ın hayat veren ilke ve değerleri yeryüzüne yeniden nizam verecektir. Bizlere düşen, bu ideal uğrunda var gücümüzle çalışmaktır. Bilmeliyiz ki Kudüs, tam anlamıyla tekrar darüsselama dönünceye kadar hiçbir çalışma yeterli değildir."