Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail ürünlerine boykot çağrısı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının tüm tesis ve işletmelerinde İsrail'in zulmüne ortak olan ürün ve markalara yer verilmeyeceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının tüm tesis ve işletmelerinde İsrail'in zulmüne ortak olan ürün ve markalara yer verilmeyeceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak aldığımız karar doğrultusunda tüm tesis ve işletmelerimizde İsrail'in zulmüne ortak olan ürün ve markalara yer verilmeyecektir. Boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesi zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyor, tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum." - ANKARA