Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İsrail Soykırımlarına Devam Ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırımlarına devam ettiğini belirterek, BM rakamlarına göre Gazze'de saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadının yaşama hakkının elinden alındığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırımlarına devam ettiğini belirterek "Katil İsrail, dünyanın gözü önünde soykırımlarına devam ediyor. BM rakamlarına göre Gazze'de saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadının yaşama hakkı elinden alınıyor." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırımlarına devam ettiğini dile getiren Erbaş şunları kaydetti:

"BM rakamlarına göre Gazze'de saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadının yaşama hakkı elinden alınıyor. Son bir ayda saldırılarda ölenlerin yüzde 67'si kadın ve çocuklardan oluşuyor. Tüm bu yaşananlara karşı insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları iddiasıyla her konuda tepkisini yüksek bir sesle gösteren uluslararası kuruluşlar ise cılız tepkileriyle yaşanan bu trajediyi engellemek için yetersiz kalıyor."

Söz konusu günün vicdanları harekete geçiren bir duyarlılığa vesile olmasını dileyen Erbaş etkinlikler ve farkındalık çalışmalarının önemini işaret etti. Erbaş yaşanan kötülüğün son bulması ve iyiliğin dünyaya egemen olması temennisinde de bulundu.