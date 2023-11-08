Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki İsrail katliamlarını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yaptığı katliamların dayanılmaz boyutlara geldiğini belirterek, "Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, sendika temsilcilerinin katılımıyla Diyanet Akademisi'nde düzenlenen Filistin İstişare Toplantısı'na çevrim içi katıldı.

Programda konuşan Erbaş, Filistin açısından 7 Ekim'in bir milat olduğunu ifade ederek, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana işgalci devlet İsrail'in yapmış olduğu katliamlar dayanılmaz boyutlara geldi. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Kudüs'ün Müslümanların elindeyken hep barış yurdu olduğunu belirten Erbaş, "Müslüman, Hristiyan, Yahudi; ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun insanlar 8 asır boyunca barış içerisinde yaşadılar. Ama Osmanlı'nın yıkılmaya ve Batılı düşmanlar tarafından ortadan kaldırılmaya çalışıldığı 1917 yılında Kudüs, İngilizlerin eline geçtikten sonra Filistin topraklarında tekrar zulüm ve kargaşa başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Sendikalardan Filistin konusunda farkındalık oluşturmaları isteğinde bulunan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile sendikaların Filistin konusunda güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları İbrahim Hilmi Karslı, Burhan İşliyen, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman da katıldı.