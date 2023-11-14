Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünyada nüfusu Türkiye'nin öğrenci sayısı ve ondan az olan 140 civarında ülke olduğunu belirterek, çocukların ahlaklı yetiştirilmesinin toplumun huzuru için önemli olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Çocuklarımızı ne kadar ahlaklı yetiştirirsek bu toplum o kadar huzurlu olur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünyada nüfusu Türkiye'nin öğrenci sayısı ve ondan az olan 140 civarında ülke olduğu belirterek, "Bu bizim en büyük zenginliğimiz. Çocuklarımızı ne kadar ahlaklı yetiştirirsek bu toplum o kadar huzurlu olur." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri ile 81 ilin il müftüsünün katıldığı "43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı" için Antalya'da bulunan Erbaş, Aksu ilçesinde Zeynep Keziban Abay Kur'an kursu ve lojman binası inşaatının temel atma törenine katıldı.

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, Kur'an kursunda yetişecek çocukların ileride bu milletin, toplumun önemli gençleri olacağını belirtti.

Kurslarda öğrencilere öncelikle sevgiyi öğrettiklerini dile getiren Erbaş, Kur'an kurslarındaki 200 bini aşkın çocuğa dürüstlüğü, yalan söylemenin kötülüğünü, doğru söylemenin güzelliğini, büyüklere saygıyı, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı ve devleti sevmenin ne kadar önemli olduğunu öğrettiklerini kaydetti.

Genç nüfusun en büyük sermaye olduğuna işaret eden Erbaş, şunları söyledi:

"Türkiye'de 28 milyon öğrenci bulunuyor. Dünyada nüfusu bizim öğrencilerimizin sayısı kadar ve ondan daha az olan 140 civarında ülke var. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. Çocuklarımızı ne kadar ahlaklı yetiştirirsek bu toplum o kadar huzurlu olur. Çocuklarımızı peygamber ahlakı ile yetiştirmemiz lazım."

Erbaş, ülkedeki bütün öğretmenlerin, idarecilerin, hocaların gençlerin ahlaklı yetişmeleri için el birliğiyle seferber halinde olmaları gerektiğini belirtti.

Ali Erbaş, konuşmasının ardından "Bir İyilik Bir Fidan" temalı fidan dikimi yaptı.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya da katıldı.