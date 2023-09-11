Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ataşe ve Müşavirlere Görevlerini Tamamlamaları İçin Dualarla Dokunmalarını Tavsiye Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni atanan ataşe ve müşavirlere, "gönüllere dokunup dualarla görevlerini tamamlamaları tavsiyesinde" bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, makamında kabul ettiği ataşe ve müşavirlere, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisini iletti.

Başkanlığın yurt içinde ve yurt dışında çok önemli alanlarda hizmet ettiğini belirten Erbaş, yurt dışına görevlendirmelerin 70'li yıllarda sınırlı sayıyla başladığını, bugün ise ataşe ve müşavirlerin birçok ülkede din hizmeti verdiğini ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla 150'ye yakın ülkeye ulaştıklarını anlatan Başkan Erbaş, 2019'da 149 ülkede kurban, 100'ün üzerinde ülkede ise ramazan hizmeti verdiklerini kaydetti.

Erbaş, Başkanlığın yurt dışındaki camilerde Kur'an eğitiminden aile ve gençlik hizmetlerine, sosyal ve kültürel faaliyetlerden sportif ve eğitsel faaliyetlere kadar birçok alanda soydaşlara, dindaşlara hizmet ettiğini aktardı.

"Her yıl 10 binin üzerinde öğrenciye destek olmaktayız"

Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye'de ve yurt dışında binlerce gencin eğitimine katkı sunduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Her yıl 10 binin üzerinde öğrenciye destek olmaktayız. Başkanlığımız ve Vakfımız aracılığıyla bu öğrencilerin hem ülkemizin gönüllü elçisi olarak gittikleri yerlerde hizmet etmeleri hem de ülkemiz için bir tanıtım kaynağı olmalarının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaz ve yarı yıl kamplarıyla dünyanın farklı ülke ve coğrafyasındaki gençlerimizi bir araya getirmekte, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bir zamanlar en yakınımızdaki Müslüman kardeşlerimizle iletişim dahi kuramazken bugün neredeyse temas halinde olmadığımız, yardımına koşmadığımız Müslüman topluluğu yok."

"İyi ki geldiniz dedirtmemiz lazım"

Gidecekleri ülkede soydaş ve dindaşlara din hizmeti götüreceklerine işaret eden Erbaş, ataşe ve müşavirlere, 7'den 70'e, kadınından erkeğine, mazlumundan mağduruna birçok insanın kendilerini beklediğini hiçbir zaman akıllarından çıkarmamaları tavsiyesine bulundu.

Erbaş, "Hizmetinizin kolay, bereketli ve verimli olmasını istiyorsanız gönüllere dokunup dualarla görevinizi tamamlamanız gerekiyor. Beklenen olmanın ne demek olduğunu iyi idrak etmelisiniz ve milletimiz hep beklenen olmuş. Dolayısıyla gittiğiniz yerlerde böyle bir anlayış yoksa onu da geliştirmemiz lazım. 'Biz geldik. İyi ki geldiniz.' dedirtmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Müslüman, görev bilincine ve vazife ahlakına sahip olan kimsedir." diyen Erbaş, şunları ifade etti:

"Allah'ın insanlığa rehber olarak gönderdiği peygamberlerin hayatına baktığımızda hep görev bilinci ve vazife ahlakını görmekteyiz. Onların Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarına baktığınız zaman bunu görürsünüz. Vazife ahlakı, görev bilinci. Peygamberler, ümmetlerine, topluluklarına bunu tebliğ etmişlerdir."

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da hazır bulundu.