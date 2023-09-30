Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD'deki Konferansta Ermeni Grupların Saldırısını Kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD'de düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların katılımcılara saldırısını kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Los Angeles'ta Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye'nin Kamu Diplomasisi' konulu konferansta, aralarında Los Angeles Din Hizmetleri Ataşemiz Prof. Dr. İsmail Demirezen'in de bulunduğu diplomat ve bürokratlarımıza yönelik radikal Ermeni gruplar tarafından yapılan sözlü ve fiili saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Geçmişin karanlığından çıkamayan ve bugün de ürettikleri nefret diliyle aynı karanlığı sürdürmeye çalışan bu azılı gruplara karşı dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya, toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz."