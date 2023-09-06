Diyadin Kaymakamı Karali, ilçede yapılan çalışmaları inceledi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde mezarlıkta yapılan parke taşı yol ve asfaltlama çalışmaları ile parke tesisinin incelemesi yapıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde mezarlıkta yapılan parke taşı yol ve asfaltlama çalışmaları ile parke tesisinin incelemesi yapıldı.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Karali, ilk olarak Taşbasamak köyü yol ayrımı ile Günbuldu köyü arasında bulunan 5,6 kilometre uzunluğundaki yolda başlatılan asfaltlama çalışmalarını takip etti. İlçe KHGB Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Karali, daha sonra parke tesisine geçerek, burada üretilen parkeleri inceledi. İlçe mezarlığına da uğrayan Karali, burada yapılan parke taşı yol çalışmalarını denetledi. Karali, son olarak Omuzbaşı köyünde 1989 yılında Tendürek Dağında şehit olan İlhan Demir'in annesi Yıldız Demir'in taziyesine katıldı. Şehide ve merhumeye Allah'tan rahmet dileyen Karali, yakınlarına başsağlığı diledi. Taziyeye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Feruh Mağden de eşlik etti. - AĞRI