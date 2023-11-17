DİSK, Vergide Adalet İçin Yürüyüşe Devam Ediyor

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) "vergide adalet, gelirde adalet" sloganıyla İstanbul'dan Ankara'ya yaptığı yürüyüş, son gününde Eskişehir'den başladı. DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, "Yüksek enflasyon, ücretlerimizin erimesi, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yaptığımız toplu iş sözleşmelerinin 3 ay sonra anlamının kalmaması, bunların önemli bir nedeni de vergide adaletsizlik" dedi.

"Vergide adalet, gelirde adalet" talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş düzenleyen DİSK, programın son günü olan beşinci gününde Eskişehir'den hareket etti. Adalar'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile açıklama yapan DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, adaletsizliklere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Vergide adalet, gelirde adalet talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüyoruz. Yüksek enflasyon, ücretlerimizin erimesi, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yaptığımız toplu iş sözleşmelerinin 3 ay sonra anlamının kalmaması, bunların önemli bir nedeni de vergide adaletsizlik. Biz DİSK olarak demokrasi, emek mücadelesi veriyoruz. Biz, gelirimizdeki bu adaletsizliğe karşı mücadele verirken demokrasi mücadelesi de veriyoruz. Bugün Ankara'da olacağız ve Ankara'da bu adaletsizliğe karşı büyük bir miting yapacağız. Eskişehir'de DİSK'e bağlı sendikalarımız bu yürüyüşe çok büyük bir katkı sundular. DİSK'e bağlı sendikalılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu mücadeleye destek verdiklerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. DİSK umuttur, mücadeledir; emeğin, emekçilerin umududur. DİSK, bugün ülkede yaşanan bu karanlığa karşı mücadele verenlerin umududur. DİSK büyüyecek, yürüyecek, umut büyüyecek diyoruz."