DİSK İstanbul'dan Ankara'ya Yürüyüşe Devam Ediyor

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) "vergide adalet, gelirde adalet" sloganıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşü Gebze'den yola çıktı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Dün İstanbul'da, Kadıköy'de başlayan yürüyüşümüz, dün akşam Gebze Meydanı'nda bütün işçi arkadaşlarımızla yaptığımız buluşmayla tamamlandı. Şu anda Gebze Meydanı'ndayız. İşçi kenti Gebze'den yürüyüşümüzün ikinci gününü başlatıyoruz" dedi.

"Vergide adalet, gelirde adalet" talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya dün yürüyüş başlatan DİSK, bugün Gebze'den yola çıktı. Yürüyüş öncesi Gebze Kent Meydanı'nda açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"'Gelirde adalet, vergide adalet' Ankara yürüyüşümüzün bugün ikinci gününe başlıyoruz. Dün İstanbul'da, Kadıköy'de başlayan yürüyüşümüz, dün akşam Gebze Meydanı'nda bütün işçi arkadaşlarımızla yaptığımız buluşmayla tamamlandı. Şu anda Gebze Meydanı'ndayız. İşçi kenti Gebze'den yürüyüşümüzün ikinci gününü başlatıyoruz. Birazdan Gebze Eski Çarşı içerisinden yapacağımız yürüyüşün ardından 124 gündür ekmeği için grevde olan Lastik-İş Sendikamızın üyesi Corning Kablo işçilerini ziyaret edeceğiz. Ardından da Hereke, Yarımca üzerinden Kocaeli'ne yürüyüşümüz devam edecek. Akşam saat 17.00'de de Kocaeli'nde Merkez Bankası önünde buluşup yaptığımız yürüyüşün ardından İnsan Hakları Parkı'nda kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Gebze'de dün akşam bizimle birlikte olan, bugün uğurlamada yine yanımızda olan bütün işçi arkadaşlarımıza, sendikalarımıza, dost kurumların, siyasi partilerin temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gelirde adalet için, vergide adalet için, ülkede adalet için DİSK yürüyüşe devam ediyor."