Dışişleri: Tunus'ta Raşid Gannuşi'nin tutuklanmasından endişe duyuyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, " Tunus'ta, Ennahda Partisi lideri ve Halkın Temsilcileri Meclisi eski Başkanı Raşid Gannuşi'nin tutuklanmasından endişe duyuyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Tunus'ta, Ennahda Partisi lideri ve Halkın Temsilcileri Meclisi eski Başkanı Raşid Gannuşi'nin tutuklanmasından endişe duyuyoruz. Toplumun farklı kesimlerini temsil eden siyasetçilere yönelik bu tür tasarrufların, Tunus'un toplumsal barışına fayda sağlamayacağını düşünüyoruz. Tunus'ta demokratik geçiş sürecinin toplumun tüm kesimlerini içeren, geniş bir uzlaşı temelinde yürütülebildiği takdirde başarılı olabileceğine inanıyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de dost ve kardeş Tunus'un barış, refah ve esenliği için katkı sağlamayı sürdürecektir" denildi.