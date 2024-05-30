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Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kuruldu

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TBMM Genel Kurulu'nda, 'Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kurulmasına İlişkin Kanun' kabul edildi. Kanunla vakfa, bakanlığın her türlü taşınır ve taşınmaz alma, kiralayabilme, inşa edebilme yetkisi veriliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kurulmasına İlişkin Kanun' kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kurulmasına İlişkin Kanun' kabul edildi. Dışişleri Bakanlığının hizmet kalitesinin artırılmasını hedefleyen kanunla vakfa, bakanlığın her türlü taşınır ve taşınmaz alma, kiralayabilme, inşa edebilme yetkisi veriliyor. Ayrıca vakıf, taşınmazların kullanımını lüzum gördüğünde kısmen veya tamamen bakanlığa bırakabilecek, araç alıp kiralayabilecek ve gerektiğinde tahsis etme imkanına sahip olacak. Güncel ihtiyaç duyulmayan taşınmazlarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da yapabilecek.

'VAKIF YURT İÇİNDE VE DIŞINDA TAŞINMAZ ALIP SATABİLECEK'

Kabul edilen kanuna göre kurulan vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek ve personelin niteliklerini ve temsil kabiliyetini güçlendirmek için gerekli faaliyetleri yerine getirebilecek. Vakfın gelir temin edebilmesi ve amaçlarına tahsis edebilmesi için yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz alabilecek, satabilecek, kiralayabilecek. Fikri anlamda her türlü hak ve alacağı temin etme görevini yürütecek olan vakfın, mütevelli heyeti başkanı Dışişleri Bakanı olacak. Bakan, vakfın 10 kişilik mütevelli heyetine, 5 yıl boyunca görev yapacak kişileri seçebilecek. Heyete seçilenlerin 5'i bakanlık mensubu olmak zorunda iken geri kalan 5 kişi ise büyükelçiler, üst seviyede görev alanlar, akademi ve iş dünyasında alanla ilgili tecrübelere sahip kişiler arasından seçilecek.

'DENETLEME KURULU FAALİYETLERİ DENETLEYECEK'

Vakfın gerçekleştirdiği faaliyetleri ve hesapları, mütevelli heyeti başkanı adına Denetleme Kurulu denetleyecek. 3 kişiden oluşacak Denetleme Kurulu'nda, 2 kurul üyesi Dışişleri Bakanlığı, 1 üye ise Hazine ve Maliye Bakanlığı mensubu olacak. Mütevelli heyeti başkanı olan bakan ise vakfın tüm çalışma ve faaliyetlerini her zaman denetleyebilecek. Vakfın gelirlerine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı kanun teklifine göre; bağış ve yardımlar, devlet iç borçlanma senetleri, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen kira sertifikası, Varlık Fonu tarafından ihraç edilen her türlü bono ve kira sertifikası, hisse senedi, konferans, seminerler, ulusal ve uluslararası toplantılar ve sosyal faaliyetler, vakfa ait eğitim ve öğretim kurumlarından elde edilecek gelirler vakfın bütçesini oluşturacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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