Dışişleri:  Sri Lanka'da artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz - Haberler

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Dışişleri:  Sri Lanka'da artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Dışişleri:  Sri Lanka'da artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, "Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, " Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan, Sri Lanka'da devam eden protestolara ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

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