Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten, İtalya'da Türkleri taşıyan helikopterle radar temasının kesilmesine ilişkin açıklama - Haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir" dedi.

Sözcü Bilgiç, İtalya'da dört Türk vatandaşını taşıyan bir helikopterle radar temasının kesilmesi hakkındaki soruyu yanıtladı.

İtalya'nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört Türk vatandaşın da bulunduğu helikopter ile dün radar temasının kesildiğini hatırlatan Bilgiç, "İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir. Temennimiz, tüm yolculara ve mürettebata bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Kamuoyumuz gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika