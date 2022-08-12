Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Suriye ihtilafının çözümüne aktif katkımız sürmektedir

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, " Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafına yaklaşımına ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu. Krize, halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Bilgiç, "Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi'nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve müzakere heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir. Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edeceğini aktaran Bilgiç, Suriye halkıyla dayanışmanın da süreceğinin altını çizdi.