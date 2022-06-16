Türkiye'den Almanya Dışişleri Sözcüsü Wagner'in "hava sahası" açıklamasına tepki Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'den Almanya Dışişleri Sözcüsü Wagner'in "hava sahası" açıklamasına tepki Açıklaması

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Politika
 - Güncelleme:
Türkiye'den Almanya Dışişleri Sözcüsü Wagner'in 'hava sahası' açıklamasına tepki Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner tarafından yapılan açıklamaya ilişkin, "Alman Sözcü'nün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, ana karamız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner tarafından yapılan açıklamaya ilişkin, "Alman Sözcü'nün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, ana karamız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Sözcü Bilgiç, Wagner'in " Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etmesi endişe yaratıyor." ifadesine ilişkin soruyu yazılı cevapladı.

"Alman Sözcü'nün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, ana karamız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez." değerlendirmesiyle söz konusu açıklamaya tepki gösteren Bilgiç, şunları kaydetti:

"Alman Sözcüsü'ne ikili ve NATO bünyesindeki Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarına yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege'de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz. Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya'yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz."

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Politika

Yunanistan Almanya Türkiye Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title