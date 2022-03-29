Dışişleri'nden, 'Türkiye- Polonya siyasi istişareleri' açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri'nden, 'Türkiye- Polonya siyasi istişareleri' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Dışişleri'nden, 'Türkiye- Polonya siyasi istişareleri' açıklaması

Polonya siyasi istişarelerinin, bakan yardımcıları arasında 30 Mart'ta Ankara'da yapılacağını açıkladı.

ANKARA (DHA) - Polonya siyasi istişarelerinin, bakan yardımcıları arasında 30 Mart'ta Ankara'da yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye- Polonya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Szymon Szynkowski vel Sek arasında 30 Mart 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, AB'ye üyelik sürecimiz ve güncel bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Türkiye, Polonya, 30 Mart, Ankara, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title