Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a saldırıları kınadı - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a saldırıları kınadı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu konuda Suudi Arabistan'la dayanışma içinde bulunuyoruz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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