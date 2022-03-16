Dışişleri'nden, 'Kırım'ın hukuka aykırı ilhakı' açıklaması - Haberler

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Dışişleri'nden, 'Kırım'ın hukuka aykırı ilhakı' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri'nden, 'Kırım'ın hukuka aykırı ilhakı' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 16 Mart'ın Kırım'ın, Rusya tarafından hukuka aykırı şekilde ilhakının 8'inci yılı olduğunu belirterek, Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 16 Mart'ın Kırım'ın, Rusya tarafından hukuka aykırı şekilde ilhakının 8'inci yılı olduğunu belirterek, Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrımeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:  "Uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bu eylem ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır. Yarımadanın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder."


Demirören Haber Ajansı / Politika

Ukrayna, Kırım, Rusya, Mart, Politika, Haberler

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