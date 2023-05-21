Dışişleri'nden İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ilişkin, "Baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail Hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail Hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail hükümetini, bir kez daha, Harem-i Şerif'in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz" denildi.