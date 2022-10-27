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Dışişleri'nden Irak'taki yeni hükümete ilişkin açıklama

Politika Haberleri

Dışişleri'nden Irak'taki yeni hükümete ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından, Irak'ta Muhammed Şia Sudani başkanlığındaki hükümetin güvenoyu almasına ilişkin, "Irak'ta yeni Hükümetin, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından, Irak'ta Muhammed Şia Sudani başkanlığındaki hükümetin güvenoyu almasına ilişkin, " Irak'ta yeni Hükümetin, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklama, " Irak'ta yeni Hükümetin 27 Ekim 2022 tarihinde Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Başbakan Muhammed Şia Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin kapsayıcı bir yaklaşımla Irak halkının beklentilerini karşılayacak, Irak'ın huzurunu, istikrarını ve refahını güçlendirecek adımlar atacağına inanıyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, yeni hükümetle de karşılıklı hassasiyetlere saygı ve müşterek menfaatler temelinde her alanda işbirliğini sürdürmeye hazırdır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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