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Dışişleri'nden, fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasına kınama

Dışişleri'nden, fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasına kınama

Politika Haberleri

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların İsrail polisi tarafından korunan Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasını, bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunmasını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların İsrail polisi tarafından korunan Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasını, bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fanatik Yahudi grupların Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu bir kez daha ihlal ederek, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.Açıklamada, İsrail hükümetine bu tür provokatif eylemlere izin verilmemesi çağrısı yapıldı. Bunu teminen kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemlerin ciddiyetle ve gecikmeksizin alınması gerekliliği vurgulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İsrail Aksa Politika Haberler

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