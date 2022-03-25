Dışişleri'nden Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama - Haberler

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Dışişleri'nden Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri'nden Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen süresiz insani ateşkesle ilgili "Bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen süresiz insani ateşkesle ilgili "Bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde ilan edilen süresiz insani ateşkesle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin 24 Mart 2022 tarihinde ilan ettiği süresiz insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes ilanını ihtilafa çözüm bulunması bakımından doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor, bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz. İnsani yardımların Tigray ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere kesintisiz ulaştırılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya, Mart, Politika, Haberler

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