Dışişleri'nden, ABD'nin '2021 Yılı Terörizm Raporu'na tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan '2021 Yılı Terörizm Raporu'na tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Raporu hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, Türkiye'nin, ABD ve müttefiklerinden terörle mücadelede tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım beklentisini muhafaza ettiğini belirterek, "2016 yılında ülkemizdeki kanlı darbe girişiminin faili olan ve ABD dahil, bulunduğu her ülkede suç faaliyetlerine karışan FETÖ'nün terör örgütü niteliği, Türk yargısı tarafından somut delillere dayanan yargı kararlarıyla ortaya konmuştur. Bu nedenle, raporda FETÖ mensuplarına karşı mücadelemizin siyasi saikli olarak nitelendirilmesi kabul edilemez. ABD'den beklentimiz, ülkesindeki FETÖ mevcudiyetini ve faaliyetlerini bir an evvel sonlandırmasıdır. Raporda, kulaktan dolma ve taraflı basın haberlerine dayanan iddialara yer verilmesi ise, raporun ciddiyeti hakkında şüphe uyandırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.