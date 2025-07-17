Dışişleri Komisyonu Toplantısı Basına Kapalı Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzaladığı 5 uluslararası anlaşmayı görüşerek onayladı. Toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın terörsüz Türkiye süreci ile ilgili sunumu basına kapalı olarak yapılacak.

KOMİSYON TOPLANTISI BASINA KAPALI DEVAM EDİYOR

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın açıklamalarının ardından, toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı 5 uluslararası anlaşmanın görüşmelerine geçildi. Uluslararası anlaşmalar tek tek oylanıp kabul edildi. Ardından Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yapacağı sunumun basına kapalı gerçekleşmesinin daha doğru olacağını belirtti. Komisyon, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın sunumu ile devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı

Pezeşkiyan'ın aracı yolda kaldı! Sebebi düşmanlarını fena güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te

Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.