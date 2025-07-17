Dışişleri Komisyonu Toplantısı Basına Kapalı Devam Ediyor

KOMİSYON TOPLANTISI BASINA KAPALI DEVAM EDİYOR

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın açıklamalarının ardından, toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı 5 uluslararası anlaşmanın görüşmelerine geçildi. Uluslararası anlaşmalar tek tek oylanıp kabul edildi. Ardından Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yapacağı sunumun basına kapalı gerçekleşmesinin daha doğru olacağını belirtti. Komisyon, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın sunumu ile devam ediyor.