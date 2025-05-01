Dışişleri kaynakları: Türkiye'nin beklentisi Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatın uygulanmasıdır

DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynakları, " Türkiye'nin temennisi, terör örgütüyle iltisaklı oluşumların siyasi ve askeri düzlemde etkin olmalarının önünün kesilmesi suretiyle Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatın uygulanmasıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre; Suriye, Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte yeni bir döneme girerken ülkede bir siyasi geçiş süreci yürütülüyor. Türkiye, rejimin devrilmesini takip eden dönemde, öncelikle bölge ülkeleri ile Suriye yönetimi arasında bir angajman ve ortak anlayışın gelişmesi için yoğun çaba sarf etti. Bu gayretler, ABD dahil diğer önemli paydaşları da kapsayan temaslar ve toplantılarla devam etti. Türkiye'nin Suriye politikasının bel kemiğini, ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması suretiyle ulusal uzlaşının sağlanması, terör unsurları temizlenerek ülkede güvenlik ve istikrarının tesis edilmesi ve yaptırımların kaldırılması suretiyle Suriye'nin yeniden inşasının temin edilmesi oluşturuyor.

Suriye sahasındaki duruma bakıldığında, ülkenin güneyindeki askeri hareketliliğin kısmen durulduğu görülüyor. Güneydeki silahlı grupların yeni orduya entegrasyonu yönündeki çalışmalara başlandığı açıklandı. Bununla birlikte, zaman zaman baş gösteren kışkırtma ve provokasyonların etkisiyle münferit çatışmalar da gözlemleniyor. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan mutabakat kapsamındaki temas trafiği de devam ediyor. Öte yandan, PYD ile KDP çizgisindeki partiler tarafından oluşturulan 'Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin de katılımıyla Kamışlı'da 26 Nisan 2025 tarihinde 'Kürt Birlik ve Tutumu' adlı bir konferans düzenlendi. Suriye yönetimi, bu konferansta verilen mesajların varılan mutabakata uygun olmadığı yönünde bir açıklama yaptı.

'TÜRKİYE OLARAK GEREKLİ ALAN SAĞLANMIŞTIR'

Bakanlık kaynaklarınca söz konusu gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmede, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Türkiye'nin olduğu gibi Suriye yönetiminin de temel önceliğini teşkil etmektedir. Anayasa bildirgesinde de açıklandığı üzere, bu hedefin merkezi bir idare etrafında ve Suriye'nin tüm unsurlarına eşit vatandaşlık hakkı verilmesi suretiyle sağlanması önem taşımaktadır. Türkiye, hazırlanacak Suriye anayasasının ve Suriye yönetiminin ülkedeki bütün etnik gruplara ve inanç gruplarına eşit imkanları sağladığı bir ortam görmek istemektedir. Türkiye, Suriye'deki vatandaşların anayasal garanti temelinde eşit hak ve özgürlüklerden istifade edebildikleri, kendi kimliklerini ve inançlarını çekinmeden, güvence içinde ortaya koydukları bir sistemi engelleyecek hiçbir girişimi kabul etmemektedir. Suriye'de terör unsurları ve ayrılıkçı hareketlerle mücadele, Suriye yönetiminin asli sorumluluğunu oluşturmaktadır. Bu sorunların Suriye yönetiminin tercih ettiği yöntem temelinde aşılmasına imkan tanınması için Türkiye olarak gerekli alan sağlanmıştır. Türkiye'nin temennisi, terör örgütüyle iltisaklı oluşumların siyasi ve askeri düzlemde etkin olmalarının önünün kesilmesi suretiyle Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatın uygulanmasıdır. Aynı zamanda, PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an evvel olumlu cevap vermesi, silahlarını bırakması ve bölgede normale dönüşün önünde engel oluşturmaktan çıkması beklentisi mevcuttur" ifadelerine yer verildi.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÇIKARILMASI İÇİN GEREKLİ İRADE VE İMKAN BULUNMAKTADIR'

Türkiye'nin, Suriye'de toprak bütünlüğünü hedef alan, egemenliği zedeleyen, merkezi otorite dışında silah taşıma imkanı verecek ve terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmediğini vurgulayan kaynaklar, "Suriye'de PKK ve uzantıları kendilerini lağvetmezse, terör örgütünün sistem dışına çıkarılmasının başka yollarla sağlanması için gerekli irade ve imkan bulunmaktadır. Terörle mücadele bağlamında, 9 Mart 2025 tarihinde Amman'da Suriye ve dört komşu ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanlarının bir araya geldiği bir toplantı da gerçekleştirilmiş, toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın iştirak etmiştir. Bahse konu toplantıda bölgesel sahiplenme ilkesi temelinde ve mevcut uluslararası çabaları da destekleyecek şekilde, terörizmle mücadele amacıyla müşterek bir operasyon merkezi kurulması üzerinde mutabık kalınmıştır. Bu hususta muhataplarla temaslar ve teknik çalışmalar ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde yürütülmektedir. Toplantının önümüzdeki dönemde yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, Suriye, güvenliğiyle ilgili bir sorun görürse herhangi bir ülkeyle bir anlaşma yapmayı tercih edebilir. Türkiye de Suriye'nin ihtiyaç duyduğu birçok alanda karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Suriye'ye destek verebilir. Bu çerçevede Türkiye, bölgede kendi güvenlik ve tehdit değerlendirmelerine göre Suriye'yle ikili iş birliğine hizmet edecek her türlü konuyu ele almaya açıktır. Suriye'deki siyasi gelişmeler açısından, 29 Mart 2025 tarihinde teknokrat ağırlıklı geçiş kabinesinin oluşturulmasının ardından bakanlıkların üst düzey yönetimine atamaların sürdüğü görülmektedir" açıklamasında bulundu.

'YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI YÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRMEKTEDİR'

Uluslararası düzlemdeki gelişmeleri de değerlendiren kaynaklar, "ABD'nin, Şam yönetimine mesafeli yaklaşan tutumunu muhafaza ettiği, ancak Şam'la belirli düzeyde angajmana da girdiği dikkati çekmektedir. ABD'nin, angajmanını ilerletmek ve yaptırımları kaldırmak için Suriye yönetiminden güven artırıcı birtakım adımların atılmasını beklediği anlaşılmaktadır. Türkiye'nin de müteaddit girişimleri neticesinde ABD, AB ve Birleşik Krallık'ın uyguladığı yaptırımların esnetilmesi ve yaptırım muafiyetlerinin sağlanması bağlamında önemli gelişmeler sağlanmış olup, rejim dönemini hedef alan bu yaptırımların tamamen kaldırılması yönündeki çok yönlü çalışmalar sürmektedir" ifadelerini kullandı.