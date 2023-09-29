Dışişleri: İsveç'te Cumhurbaşkanımızı hedef alan eyleme izin verilmesini kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eyleme izin verilmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir" denildi.