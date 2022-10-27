Dışişleri: Irak Başbakanı Sudani'ye üstlendiği görevde başarılar diliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ta Muhammed Şiya Sudani'nin mecliste güvenoyu alması hakkında, " Irak'ta yeni Hükümetin 27 Ekim 2022 tarihinde Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Başbakan Muhammed Şia Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Irak'ta Muhammed Şiya Sudani'nin başkanlığında kurulan hükümetin mecliste güvenoyu almasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Irak'ta yeni Hükümetin 27 Ekim 2022 tarihinde Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Başbakan Muhammed Şia Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin kapsayıcı bir yaklaşımla Irak halkının beklentilerini karşılayacak, Irak'ın huzurunu, istikrarını ve refahını güçlendirecek adımlar atacağına inanıyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, yeni hükümetle de karşılıklı hassasiyetlere saygı ve müşterek menfaatler temelinde her alanda iş birliğini sürdürmeye hazırdır" denildi.