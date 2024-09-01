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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' dizisine tepki

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Dışişleri Bakanlığı, 'Famagusta' adlı dizinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet ettiğini ve Kıbrıs Türkleri'nin hatıralarına saygısızlık olduğunu belirtti. Bakanlık, gerçekleri çarpıtan bu tür girişimlerin Kıbrıs konusundaki mücadele azmini güçlendirdiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türkleri'nin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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