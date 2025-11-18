Haberler

Dışişleri Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve diğer raporlarının görüşmelerine başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milletvekilleriyle tokalaşarak sunumuna başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay raporu görüşülecek.

Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milletvekilleriyle tokalaştı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Fidan'ın CHP milletvekilleriyle selamlaştığı sırada, "Diplomatik kurallara uyuyoruz, Dışişleri Bakanına laf atmıyoruz." ifadesini kullandı. Ağbaba, daha sonra yanında getirdiği pasaportu göstererek eleştiride bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
