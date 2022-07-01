Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin açıklama - Haberler

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Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, bugün Viyana'da gerçekleştirilmiştir. Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir. Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir. Taraflar aynı zamanda, nihai hedef olan iki ülke arasında tam normalleşmenin sağlanması yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımları da ele almışlar ve normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurgulamışlardır" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan 1 Temmuz Türkiye Politika Haberler

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