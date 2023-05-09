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Dışişleri Bakanlığından Kongo'da meydana gelen sel felaketi ardından taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Kongo'da meydana gelen sel felaketi ardından taziye mesajı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyetinde sel felaketi meydana gelmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyetinde sel felaketi meydana gelmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin yüzlerce can kaybına yol açtığını ve 8 Mayıs gününün ülkede Milli Yas ilan edildiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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