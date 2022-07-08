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Dışişleri Bakanlığından Japonya'ya taziye

İhlas Haber Ajansı - Politika
Dışişleri Bakanlığından Japonya'ya taziye

Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo için taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo için taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo'nun, bugün uğradığı menfur silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abe Shinzo'nun ailesi ile dost Japon halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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