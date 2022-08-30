Dışişleri Bakanlığından Bağdat'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını Irak'ın başkenti Bağdat'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak Türk vatandaşlarını Irak'ın başkenti Bağdat'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır. Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır. Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür" ifadelerine yer verildi. - ANKARA