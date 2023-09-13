Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin yapılan açıklamada "Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP'nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB'nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve...

Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin yapılan açıklamada "Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP'nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB'nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır." denildi. - ANKARA