Dışişleri Bakanlığından ABD'nin '2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 12 Nisan tarihinde yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye hakkında yer alan asılsız iddiaların talihsizlikle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan '2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu' hakkında yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının 12 Nisan 2022 tarihinde yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz. Ülkemizin PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörizmin her türüne karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edilememiş olmasını esefle karşılıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün yalanlarının raporda geniş yer bulması, ortaya koyduğumuz tüm somut delillere rağmen ABD'nin göz yumduğu bu terör örgütünün propagandasına alet olmaya devam ettiğini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

Raporda PKK'nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden ve terörle bağlantılı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialarına yer verilmesinin de kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Önceki raporlar bağlamında da vurguladığımız gibi ülkemizin insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesi tamdır. Uluslararası insan hakları mekanizmaları ile işbirliğimiz, 2019 Yargı Reformu Stratejisi ve 2021 İnsan Hakları Eylem Planı bu iradenin somut göstergelerinden sadece bazılarıdır. ABD'yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya ve terörizmle mücadele gerekçesi altında başka terörist grupların uzantılarıyla tesis ettiği ortaklıkları sonlandırmaya davet ediyoruz. Türkiye kendi vatandaşları ile ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika