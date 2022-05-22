Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'a, İstanbul'daki miting öncesi büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından... - Haberler

Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'a, İstanbul'daki miting öncesi büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'a, İstanbul'daki miting öncesi büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık iletildi.
Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'a, İstanbul'daki miting öncesi büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık iletildi. - ANKARA
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