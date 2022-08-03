Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'deki ateşkesin uzatılmasına ilişkin açıklama - Haberler

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'deki ateşkesin uzatılmasına ilişkin açıklama

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'deki ateşkesin uzatılmasına ilişkin açıklama

Gelen son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yemen'de mevcut ateşkesin süresinin 2 ay daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yemen'de mevcut ateşkesin süresinin 2 ay daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yemenli tarafların mevcut ateşkesin süresinin 2 ay süreyle daha uzatılması hususunda vardıkları mutabakattan duyulan memnuniyet belirtilerek, "Ateşkesten, ülke sathında yolların açılması ve Yemen'de yaşanmakta olan insani krizin giderilebilmesi yönünde istifade edilebileceğini umuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Yemenli taraflar arasında kalıcı ateşkesin sağlanmasına ve ihtilafın uluslararası ve anayasal meşruiyet temelinde çözümlenmesine dönük diyalog çabalarına desteğimizi ve Yemen halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

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