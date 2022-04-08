Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin teşkilini memnuniyetle karşılıyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin teşkilini memnuniyetle karşılıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı: 'Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin teşkilini memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yemen'de 7 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin teşkilini memnuniyetle karşılıyor, bu gelişmenin tüm taraflar arasında varılan mevcut ateşkesin kalıcı kılınmasına ve ülkeyi siyasi çözüme götürecek bir sürecin başlatılmasına...

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Yemen'de 7 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin teşkilini memnuniyetle karşılıyor, bu gelişmenin tüm taraflar arasında varılan mevcut ateşkesin kalıcı kılınmasına ve ülkeyi siyasi çözüme götürecek bir sürecin başlatılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin teşkili hakkında açıklama yapıldı. Yemen'de 7 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin teşkilini memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu gelişmenin tüm taraflar arasında varılan mevcut ateşkesin kalıcı kılınmasına ve ülkeyi siyasi çözüme götürecek bir sürecin başlatılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de, Yemen halkının selameti, Yemen'in toprak bütünlüğü ve anayasal meşruiyetinin muhafazasını teminen yürüttüğü çabalarını ve ülkedeki ihtilafın diyalog yoluyla çözümlenmesine desteğini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, Nisan, Yemen, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title