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Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'de radikal Ermeni grupların protestosu) Son dönemde radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine...

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'de radikal Ermeni grupların protestosu) Son dönemde radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir"

Dışişleri Bakanlığı : "(ABD'de radikal Ermeni grupların protestosu) Son dönemde radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir"

Kaynak: AA / Politika

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