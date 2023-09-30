Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'de radikal Ermeni grupların protestosu) Son dönemde radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine...
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'de radikal Ermeni grupların protestosu) Son dönemde radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir"
Dışişleri Bakanlığı : "(ABD'de radikal Ermeni grupların protestosu) Son dönemde radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir"
Kaynak: AA / Politika